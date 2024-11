Lazio, senti Trevisani: "Squadra equilibrata e bella. Bravo Baroni nella..."

La Lazio non è più una sorpresa e ormai riceve complimenti ogni giorno. Riccardo Trevisani, noto giornalista, l'ha incensata durante "Fontana di Trevi", programma di Cronache di Spogliatoio. Queste le sue parole in studio con Fernando Siani e Giuseppe Pastore: "La Lazio è a -3 dalla vetta e ha tante cose belle. Squadra equilibrata ma che gioca bene a calcio, pur avendo quattro attaccanti veri. Si parla tanto di tridenti, ma Maleh gioca sottopunta a Empoli. I tridenti sono un'altra cosa. La Lazio gioca con Zaccagni o Noslin, Dia, Castellanos, Isaksen, poi c'è Guendouzi che spesso si muove, è entrato Vecino che va spesso a finalizzare, oggi non c'era Tavares che è un attaccante aggiunto, dall'altra parte spinge Lazzari. Attacca con tanti giocatori ma ha equilibrio. È proprio bravo Baroni che riesce a tenere insieme equilibrio e gioco. Bravo anche nella gestione, perché in coppa ne cambia sempre 8/9 e quindi riesce a tenere la squadra fresca per il campionato".