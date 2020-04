Lazio, senza ripresa danno economico immediato: i dettagli

Il presidente della Lazio Claudio Lotito al Tg2 ha ribadito la sua posizione favorevole alla ripartenza. A chi insinua che ciò derivi dalla posizione in classifica dei biancocelesti, Lotito invece ha risposto ponendo il problema della tenuta generale del sistema calcio. Uno stop dei campionati implicherebbe un danno economico immediato per le società di Serie A, non ammortizzabile con il solo eventuale taglio degli stipendi. Da questo punto di vista la Lazio è tra le pochissime società con il bilancio in bonis, che sarebbe in grado di compensare meglio le perdite, per altri invece verrebbe addirittura messa in discussione la sopravvivenza.

DANNI IMMEDIATI - Nonostante i bilanci in ordine e una gestione brillante, tuttavia anche la Lazio in caso di stop dovrebbe fronteggiare delle perdite importanti. La prima tegola è legata all'ultima rata stagionale dei diritti audiovisivi. Il pagamento è in programma entro l'1 maggio e dai i broadcaster filtra la volontà di non rispettare gli impegni a causa dello stop. Probabilmente ciò scatenerebbe dei contenziosi tra Lega ed emittenti, ma nell'immediato i club non avrebbero la liquidità a disposizione. Il secondo punto riguarda i rimborsi per gli abbonati per le partite non disputate: nel caso della Lazio 5 sulle 19 totali. Il terzo punto, forse quello più delicato, fa riferimento agli introiti dovuti alla qualificazione in Champions League. Nel caso in cui si completasse il campionato la cifra complessiva arriverebbe a circa 50 milioni, mentre con lo stop si fermerebbe tra i 35 e i 40 milioni: la perdita di 10-15 milioni, sommata alle precedenti, sarebbe un duro colpo per il bilancio. Un colpo forte per la Lazio, ancora più forte per chi rischia di essere risucchiato dalla crisi.

Pubblicato il 28/04 alle 22.30