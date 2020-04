Serie A, Spadafora: "Lasciamo aperto uno spiraglio per la ripresa"

Dopo la convulsa serata di ieri con il botta, risposta e controrisposta tra Vincenzo Spdafora e la Lega Serie A, il ministro rincara la dose. Le sue parole in una diretta Facebook: "Ringrazio Gravina che oggi ha smentito le illazioni della Lega su un ipotetico accordo per la ripresa del campionato. Evidentemente è il solito vizietto di qualche presidente, che non perde tempo per mettere in giro menzogne e falsità per fare pressioni sul Governo. Evidentemente questi presidenti non capiscono che è cambiato il vento. La prudenza che noi stiamo avendo è l'unico appiglio per cercare di riprendere il campionato. L'alternativa è fare come la Francia o altri paesi e sospendere i tornei. Noi lasciamo aperto uno spiraglio per la riprtenza, ma tutto dipenderà dallo sviluppo del virus. Dovremo conquistarci queste riaperture, perché il virus ci sta obbligando a una vita diversa a quella che ci aspettavamo. Se lavoreremo bene riusciremo a far ripartire tutto il mondo dello sport. Non solo il mondo del calcio, ma tutte le discipline sportive. Se faremo le cose come vanno fatte, riusciremo a uscire da questo incubo".