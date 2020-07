Lazio, serata de La Teramo Laziale dedicata a Spinozzi: presente anche Tony Malco - FT

Circa 50 tifosi della Lazio di Teramo e provincia ieri sera si sono riuniti ieri sera al ristorante Anfora Country Club, dove si è svolta la serata dedicata ad Arcadio Spinozzi, ex giocatore biancoceleste anni '80. Tra canti, imitazioni, foto e messaggi di saluto proiettati su schermo da parte di Michele Plastino, Vincenzo D’Amico, Tony Malco (presente alla serata), si è tenuta una cena memorabile per gli appartenenti a La Teramo Laziale. Arcadio Spinozzi ha anche ricevuto una targa in ricordo della serata.