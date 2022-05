Lazio, Sergio: “Bilancio positivo. Il mercato mi spaventa e spero che…”

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Lazio Style Radio, per analizzare la stagione dei biancocelesti è intervenuto l’ex difensore Raffaele Sergio. Queste le sue considerazioni: “Bilancio positivo, è stato raggiunto un obiettivo importante. All’inizio dell’anno si è riaperto un ciclo ed è naturale che bisogna sicuramente creare degli input positivi tra società, squadra e tecnico. Questi pian piano col tempo sono arrivati. Molto difficile la prima parte, nella seconda si è trovato un equilibrio stabile e quindi molto positiva. Da qui potrà nascere qualcosa di importante. La cosa positiva è che sia finita in crescendo, con continuità e soprattutto lo spogliatoio ha sposato a pieno le idee di Sarri. sotto questo aspetto guardo il bicchiere mezzo pieno”

PROSSIMA STAGIONE – “Se il Mondiale condizionerà? Io ho paura soltanto del dio denaro perché c’è il mercato. Se guardiamo quello che è successo con Mbappé, se arriva un’offerta stratosferica il club naturalmente poi deve prenderla in considerazione”

DIFESA – “Un po’ il tallone d’Achille della Lazio. Secondo me deve essere concentrata sul mercato e rimettere a posto la fase difensiva. Spero che le trattative sui nomi che leggo possano andare in porto. Rispetto all’inizio dell’anno c’è stato un miglioramento però il mercato porta via anche tanti calciatori e sotto questo aspetto la società deve intervenire ma non solo in difesa, anche a centrocampo. Strakosha? Anche qui bisogna intervenire perché Reina ha comunque un’età. Romagnoli? Mi auguro che possa venire, è un acquisto adatto e spero che si possa concretizzare. Radu? Io se fossi nella società lo terrei, è un giocatore molto esperto è anche un ragazzo per bene. Conosce l’ambiente, è molto positivo per il gruppo. Non ci penserei due volte a tenerlo”

