Lazio, social in estasi dopo Sarri: ecco la nuova richiesta alla società

L'arrivo alla Lazio di Maurizio Sarri ha scatenato l'euforia del popolo biancoceleste. Radio e social sono state invasi dalla gioia dell'ambiente che ha vissuto questa trattativa in maniera quasi ossessiva. I social network, con gli stadi chiusi a causa del covid, sono diventati la voce dei sostenitori. Se tutta la trattativa Sarri è stata portata avanti a colpai di emoticon (quella della sigaretta la più in voga), adesso c'è una nuova richiesta. I sostenitori della Lazio di Twitter, ribattezzati LazioTwitter, hanno chiesto alla società la creazione di un account ufficiale totalmente in lingua inglese. Una novità importante che permetterebbe ai tifosi stranieri di rimanere aggiornati su quello che accade a Formello e dintorni. Molti utenti hanno deciso così di mettere la bandiera del Regno Unito nel vicino al loro nickname e di scrivere messaggi direttamente all'account ufficiale del club. Va ricordato che attualmente Twitter permette a tutti gli utenti di leggere i post in qualsiasi lingua del mondo attraverso la funzione e il tasto "Traduci tweet" presente sotto ogni post. Chissà se, come accaduto per Sarri, la pressione social non verrà ascoltata.