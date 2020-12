Lazio, sono quattro i calciatori che hanno indossato anche la maglia del Bayern Monaco: ecco quali

Sarà il Bayern Monaco l'avversario della Lazio agli ottavi di Champions League. I tedeschi sono i campioni in carica e sarà una sfida certamente emozionante per i biancocelesti che potranno misurarsi con uno dei top club europei in assoluto. Due squadre che nella storia hanno avuto solo un confronto ma che hanno avuto quattro giocatori in comune. Come riporta Lazio Page infatti Pepe Reina ora difende i pali biancocelesti ma in passato ha difeso quelli tedeschi. Allo stesso modo Edson Braafheid, così come Miroslav Klose che ha chiuso la sua carriera a Roma e che tornerà da vice di Flick. Infine anche Massimo Oddo in carriera ha indossato entrambe le maglie.

