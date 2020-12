Serie A, giudice sportivo: Akpa Akpro salta il Benevento, prova tv per Cristante

È stato pubblicato sul sito della Serie A il report del giudice sportivo in riferimento all'11ª giornata di campionato. Nella Lazio, Akpa Akpro salterà la sfida con il Benevento per somma di ammonizioni mentre Caicedo e Fares, al quarto cartellino, entrano in diffida. Seconda ammonizione per Adam Marusic e prima per Pepe Reina. Nella Roma invece squalificato per una giornata Bryan Cristante grazie alla prova tv, con la quale è stato possibile cogliere una sua espressione blasfema proferita durante il match contro il Bologna.