Lazio, speciale Ciro Immobile per i 30 anni: domani in edicola con il Corriere dello Sport

Il bomber della Lazio, Ciro Immobile, domani compirà 30 anni. Per questa occasione, Il Corriere dello Sport regalerà a tutti i tifosi biancocelesti un meraviglioso speciale di 16 pagine dedicato al numero 17. Un'annata formidabile per King Ciro, che con i suoi gol sta trascinando la propria squadra: fino ad ora ha segnato 26 reti in campionato e guida in solitaria la classifica marcatori. La redazione del quotidiano romano ha preparato un meraviglioso inserto dedicato a Immobile, che i tifosi della Lazio potranno ricevere in regalo nel giorno del suo compleanno, giovedì 20, acquistando il Corriere dello Sport.