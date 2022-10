Lazio - Spezia, "1 nella Storia": ecco l'iniziativa del Lazio Museum

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Altra bella e importante iniziativa quella che andrà in scena domani ad opera del Lazio Museum. “1 nella Storia” domani accoglierà i tifosi laziali presso la tribuna Autorità dello stadio Olimpico, in occasione del match Lazio-Spezia. Per la prima volta saranno esposte diverse maglie storiche dei portieri della Lazio.

La carrellata “1 nella Storia” partirà con una casacca mondiale, quella grigia della Nazionale del 1974, indossata da Dino Zoff, indimenticabile icona laziale nelle vesti di ex presidente ed ex allenatore della Lazio. Il viaggio tra i portieri continuerà con le “nere” anni ‘60, Cei e Di Vincenzo, poi si passerà alla “rossa” del compianto Garella, alla leggendaria “Maglia Bandiera” di Orsi, alla "Seleco" di Cacciatori, fino a soffermarci sulle divise dei “meno 9” indossate da Terraneo e Ielpo. Arriverà il turno della “gialla” di Martina, quella della promozione in Serie A nel 1988, e quella di Fiori del 1990, con Zoff allenatore.

La mostra scorrerà fino ai nostri giorni con le casacche di Marchetti e Strakosha, terminando il suo affascinante percorso con la casacca dell’ultimo baluardo difensivo a tinte biancocelesti, Provedel.