Lazio - Spezia, Evacuo: "Sarà una bella sfida tra due ottimi allenatori"

Ha esordito in A con la maglia biancoceleste,indossando anche in carriera quella dello Spezia, Felice Evacuo, attaccante oggi al Catanzaro. In un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, il centravanti ha detto la sua sul match tra biancocelesti e liguri, in programma sabato alle 15.00 all'Olimpico: "Sono due piazze che mi sono rimaste dentro. La Lazio mi ha fatto esordire in Serie A, con lo Spezia ho realizzato uno storico triplete. Sarà una bella partita, la guarderò con occhi disinteressati, di sicuro sarà un match molto bello perché Italiano e Inzaghi propongono calcio. Lazio più forte dal punto di vista tecnico? Lo Spezia può fare risultato con chiunque, sia in casa che in trasferta. Con la filosofia di gioco impressa da Italiano le Aquile possono fare punti con qualsiasi squadra ".

