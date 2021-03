Lazio, rebus sul futuro di Pereira: i biancocelesti studiano un piano per trattenerlo

Il futuro di Andreas Pereira è un rebus in casa Lazio. Il brasiliano sembra aver strappato consensi dai tifosi biancocelesti sui social, ma il suo impiego non troppo continuo e il riscatto fissato a 27 milioni dallo United, dovranno spingere la Lazio a trovare soluzioni alternative per trattenerlo o meno. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, lui vorrebbe restare a Roma, e la società crede nelle sue potenzialità, ma dovrà fare i conti con i programmi complessivi del mercato estivo. Su Pereira gli apprezzamenti di altri club tra cui il Bayer Leverkusen non mancano, ma la Lazio potrebbe rinnovare il prestito o far abbassare le pretese al Manchester: Pereira, provato contro la Primavera in amichevole ha fatto bene da punta centrando una traversa, al fianco di Correa, e chissà che se l'argentino venisse ceduto, non possa diventare proprio il suo erede. Inzaghi potrebbe dirottarlo in sostanza, definitivamente come prima o seconda punta, e questo aiuterebbe forse a trovare soluzioni per trattenerlo in biancoceleste.

Lazio, Luiz Felipe torna a correre: i tempi di recupero

Lazio, tempo di doveri per la squadra: Lotito chiede la Champions

TORNA ALLA HOME PAGE