Lazio, Luiz Felipe torna a correre: i tempi di recupero

Buone notizie dall'infermeria di casa Lazio. Oltre al ritorno di Fares e Caicedo in gruppo, Luiz Felipe ha ripreso a correre dopo l'operazione alla caviglia a cui si è sottoposto a fine gennaio. Il brasiliano ieri a Formello ha indossato le scarpe da ginnastica e svolto la prima corsetta blanda sul tapis roulant in palestra. Un grosso passo avanti verso il ritorno in campo che, riporta la rassegna stampa di Radiosei, potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Il difensore conta di essere in gruppo tra circa 3 settimane e tornare a disposizione per la gara del 22 aprile con il Napoli o del 26 contro il Milan. Sarebbe un recupero fondamentale per le ultime 5-6 partite di campionato che saranno decisive per il rush finale verso la Champions.