Lazio, tempo di doveri per la squadra: Lotito chiede la Champions

Ha adempito ai suoi doveri il presidente Lotito pagando le mensitlità di febbraio e marzo ai calciatori. Scongiurate poi le eventuali penalità per le questioni tamponi la squadra è ora chiamata al rush finale, provando a centrale di nuovo la Champions League. Oggi, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si riunirà il Consiglio di Gestione per esaminare la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2020.

RISCHIO PASSIVO – La Champions ha portato nelle casse biancocelesti 45/47 milioni, e va aggiunto anche il market pool. Il primo bilancio di fine ottobre si è chiuso con un passivo di quasi 16 milioni di euro. L'esercizio dei ricavi arrivò a 104,31 milioni, in calo di 17, 25 rispetto alla stagione precedente, dovuto soprattutto all'assenza di ricavi degli abbonamenti allo stadio, biglietteria, diritti tv ecc. ecc. In questo periodo il presidente Lotito si è speso insieme all'avvocato Gentile in tribunale, ora però chiede i risultati sportivi a Inzaghi e ai suoi. Ha offerto il rinnovo a Inzaghi, ha già pagato le due mensilità di febbraio e marzo ai giocatori. L'obiettivo è arrivare in Champions per scongiurare una cessione eccellente, ed evitare di raddoppiare il passivo rispetto al bilancio del 30 giugno 2020. La squadra e Inzaghi lo sanno: il rush finale in campionato sarà decisivo.

