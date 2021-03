Isola dei famosi, Gascoigne resta in gioco e scherza con Ilary Blasi: “Io e Totti...”

Paul Gascoigne tornerà come concorrente all'Isola dei Famosi. In questa settimana erano infatti trapelate alcune indiscrezioni secondo le quali l'ex calciatore della Lazio avrebbe abbandonato il reality a causa di un infortunio alla spalla. Pericolo scampato, Gazza dovrebbe tornare la prossima settimana. Intanto non è mancato un siparietto divertente di quando ancora era sull'isola, scherzando con Awed alla domanda cosa direbbe a Ilary Blasi ha affermato: "Le direi: vengo a Roma e con Totti andiamo a ballare in discoteca con tante donne...".

PER L'ARTICOLO COMPLETO CLICCA QUI

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.