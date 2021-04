Lazio - Spezia, i convocati di Inzaghi: Luis Alberto c'è, Luiz Felipe ancora no

Inzaghi ha sciolto le riserve e deciso chi chiamare per la partita di oggi contro lo Spezia. Sono infatti 23 i giocatori convocati dal tecnico per la partita dell'Olimpico: nonostante il colpo subito alla caviglia, Luis Alberto ci sarà, ma verosimilmente partirà dalla panchina. Destino opposto per Luiz Felipe che, nonostante stia lavorando per recuperare al più presto, è ancora indisponibile.

I CONVOCATI - Alia, Reina, Strakosha, Acerbi, Hoedt, Musacchio, Radu, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira, Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.