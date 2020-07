Lazio, squadra in partenza direzione Lecce - VIDEO

La Lazio è in partenza alla volta di Lecce. Domani alle 19:30 i biancocelesti apriranno la 31ª giornata di Serie A contro i giallorossi e già oggi i ragazzi di Inzaghi saranno in terra salentina. Il mister ha ancora 24 ore per pensare alla formazione da schierare e scioglierà domani le riserve sugli ultimi ballottaggi. La società ha immortalato lo spostamento dei capitolini rendendolo pubblico sui propri canali social.

CLICCA QUI PER IL VIDEO

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Guardiamo in casa nostra, non penso ai risultati delle altre"

Lazio, martedì il Lecce al Via del Mare: il calendario completo

TORNA ALLA HOME PAGE