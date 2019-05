Lazio, Stankovic incensa Mihajlovic: "Può allenare qualsiasi squadra"

Resta sicuramente un nome caldo per la panchina della Lazio quello di Sinisa Mihajlovic, sia per meriti guadagnati sul campo con il Bologna sia per l'attaccamento al biancoceleste. Ad incensare il tecnico serbo c'è ora anche un suo compagno di squadra alla Lazio, Dejan Stankovic, che ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: "Io Sinisa lo vedrei bene in qualsiasi panchina al mondo, ha preso il Bologna che era negli ultimi posti ed è arrivato decimo, quindi può allenare qualsiasi squadra”.