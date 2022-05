Lazio, Stendardo: "Gli errori individuali in difesa hanno fatto la differenza"

Fonte: Radiosei

TUTTOmercatoWEB.com

Guglielmo Stendardo è il doppio ex di Juventus-Lazio, partita che chiuderà la 37^ giornata di Serie A. Intervenuto a Radiosei, l'ex difensore ha analizzato la stagione dei biancocelesti: “Rimpianti solo per la continuità, all’interno della stagione. Abbiamo visto partite eccellenti ed alcuni vuoti incredibili. Lo stesso Sarri ha detto di non sapersi spiegare certe partite. Forse è uno step necessario per diventare grandi. In generale, non è stata una grande stagione e tutti hanno avuto l’occasione di lottare per qualcosa. Penso ad una Juventus in grande difficoltà per tutta la stagione, che è rimasta aggrappata alle prime. Al Napoli che è rimasto in scia fino alla fine ed un’Inter che con meno punti, si gioca lo Scudetto fino alla fine”.

DIFESA - “Gli errori individuali hanno fatto la differenza, come la discontinuità. Credo che il campionato sia positivo, Sarri ha portato una nuova identità tattica, ma dal punto di vista difensivo la Lazio ha pagato caro e da lì, arrivano i punti che la dividono dalla Juventus”.

FUTURO - “Le ultime gare diranno tanto sul futuro della Lazio, arrivare al quinto posto è fondamentale. Bisogna cercare di gettare le basi per la prossima stagione, io reputo Sarri il migliore in assoluto, un maestro di calcio che ha bisogno di tempo e di giocatori adatti alle sue caratteristiche. Con qualche acquisto centrato, si può fare il salto di qualità. Almeno uno per reparto: uno come Romagnoli è da prendere subito.

MILINKOVIC - "Con Sarri può migliorare ancora, io non so quale sia la situazione a livello di mercato, però, se fossi il procuratore, lo inviterei a fare una scelta ponderata. La Lazio è una società importantissima”.

JUVENTUS - “La Juve non ti regala nulla, ma oggettivamente ha deluso in questa stagione. Credo che vada rifondata e che la Coppa Italia, possa essere importantissima per Allegri. Arriverà quarta in Serie A in un campionato non estremamente competitivo, ma la Lazio deve approfittare di questo momento complicato”.