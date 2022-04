Lazio, Strakosha esulta su Instagram per la vittoria col Sassuolo - FT

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Peccato il gol all'ultimo, che rende leggermente amaro il sorriso di Strakosha a fine partita. Il portiere della Lazio non può festeggiare l'ennesimo cleen sheet stagionale, ma gioisce per tre punti importanti contro il Sassuolo che contro le big si è dimostrato ostico. Il numero uno biancoceleste ha giocato bene, negando più volte la rete agli avversari con parate reattive. Su Instagram ha poi esultato per la vittoria complimentandosi con i compagni: "Grandi ragazzi". Con l'albanese tra i pali, la Lazio ha ritrovato compattezza e sicurezza nel reparto difensivo. Chissà se ci sarà anche la prossima stagione: al momento le trattative per il rinnovo sono ferme dopo che non è stata trovata intesa tra le parti in un primo momento.