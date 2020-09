Lazio, Strakosha si tiene in forma con la fidanzata: "Allenamento terminato" - VD

Sono giorni di preparazione in casa Lazio in vista dell'inizio della nuova edizione della Serie A. La squadra si sta ritrovando quotidianamente a Formello per esser pronta all'esordio stagionale contro il Cagliari. All'allenamento in campo, poi, s'affianca per molti un lavoro svolto direttamente tra le mura di casa. È il caso di Thomas Strakosha che, oltre a lavorare con i preparatori dei portieri in campo, sta aggiungendo alcuni esercizi in compagnia della fidanzata Esther. È stata la stessa ragazza a pubblicare il video sul proprio profilo Instagram: "Allenamento mattutino terminato".

