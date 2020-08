Lazio, Strakosha stakanovista infaticabile: non ha saltato un minuto

In una stagione in cui la Lazio ha superato tantissimi record sia individuali che di squadra, c'è anche una statistica interessante che riguarda la porta biancoceleste e che può essere segnalata ora che la stagione di Serie A ha definitivamente chiuso i battenti: Thomas Strakosha è il giocatore più presente del campionato italiano 2019/2020, non avendo saltato neanche un match. Come riporta Transfermarkt, l'estremo difensore laziale guida la classifica degli stakanovisti della Serie A in coabitazione con Juan Musso dell'Udinese, dato che entrambi hanno collezionato 38 presenze e un totale di 3.420 minuti tondi. Segue Skorupski del Bologna, che ha saltato una partita arrivando quindi a 3.330 minuti giocati, mentre il primo giocatore di movimento della classifica è Nikola Milenkovic grazie ai 3.258 minuti collezionati. Se si va avanti nella top 20 si incontrano altri tre giocatori della Lazio: all'undicesimo posto Ciro Immobile con 37 presenze e 3.177 minuti, al tredicesimo Francesco Acerbi con 36 presenze e 3.166 minuti e al diciottesimo Luis Alberto con 36 presenze e 3.122 minuti.

