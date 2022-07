Lazio, Strakosha vicino al ritorno in campo? Su Instagram...

Thomas Strakosha ha lasciato la Lazio per provare nuove avventure: il portiere tramite una storia sembra voler lasciare degli indizi di mercato...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Dopo una lunghissima esperienza alla Lazio, tra giovanili e prima squadra, Thomas Strakosha ha deciso di affrontare una nuova avventura. Il portiere è alla ricerca di un club che lo renda protagonista del progetto, una squadra dove poter crescere ancora e mostrare le sue qualità. E forse è riuscito a scovarla. Su una storia Instagram il classe 1995 ha pubblicato quello che potrebbe sembrare un indizio di mercato, ovvero una clessidra, accompagnata dalla scritta "Soon" ("Presto", ndr). Non è sicuro il riferimento all'ambiente calcistico, ma vista la sua situazione tutto fa pensare che Strakosha sia vicino al ritorno in campo. Non resta che attendere e scoprire se sarà realmente così.