Lazio, super Immobile versione Champions: nessuno meglio di lui per gol e assist

La Lazio ha un volto. L'uomo copertina di questa squadra è Ciro Immobile, più forte delle critiche e degli attacchi dei media. Il bomber biancoceleste sta trascinando la squadra verso gli ottavi di Champions League a suon di gol e assist. In solo due partite nella competizione (le altre due le ha saltate causa Covid), il numero 17 ha già messo ha segno 3 gol e ha fornito anche un assist ad Akpa Akpro nel match contro il Borussia Dortmund. Ieri ha mandato al tappeto lo Zenit con una doppietta. Il primo gol di pregevole fattura con un bolide da fuori area che si è spento sotto l'incrocio. Il secondo con la sua solita freddezza dal dischetto. Con questo Immobile la Lazio può sognare in grande. L'attaccante di Inzaghi è primo per media gol e assist per minuti disputati in questa Champions League.

LA CLASSIFICA

1) 2.25 Immobile (Lazio)

3) 2.18 De Bruyne (M. City)

3) 2.18 Dembélé (Barcellona)

4) 2.06 Jota (Liverpool)

5) 1.82 Pléa (B’Gladbach)

Per quanto riguarda la media gol in Champions, Ciro Immobile si trova al terzo posto con la media di 1.69 gol a partita. Meglio di lui solo Jota del Liverpool e Rashford del Manchester United.

LA CLASSIFICA

1) 2.06 Jota (Liverpool)

2) 1.79 Rashford (M. Utd)

3) 1.69 Immobile (Lazio)

4) 1.64 Morata (Juventus)

5) 1.57 Håland (B. Dortmund)

Si ringrazia Lazio Page per la statistica