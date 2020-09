Lazio, tanti auguri a Dejan Stankovic che spegne 42 candeline

Attuale tecnico dello Stella Rossa ed ex calciatore di Lazio e Inter, Dejan Stankovic compie oggi 42 anni. Dal 1998 al 2004, ha vestito la maglia biancoceleste con la quale ha totalizzato 208 presenze e 34 gol e ha vinto 1 Scudetto, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, 1 Coppa delle Coppe e 1 Supercoppa Europea. Centrocampista completo e duttile, Stankovic era dotato di un gran tiro dalla distanza. Per due volte è stato premiato come calciatore serbo dell’anno.