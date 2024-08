Lazio, tanti auguri a Fernando Couto: il messaggio della società

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Emiliano Crespi

Giornata speciale quella odierna per l'ex calciatore della Lazio Fernando Couto che spegne 55 candeline. Anche la società biancoceleste ha voluto inviare un messaggio di auguri al giocatore ricordando i numeri con l'aquila sul petto.

"L’ex difensore biancoceleste spegne oggi 55 candeline. Fernando Couto è approdato in biancoceleste nell’estate del 1998, vestendo l’Aquila sul petto fino al 2005. Il portoghese, in particolare, ha totalizzato con la maglia della Lazio 217 presenze, realizzando in queste 11 reti. In sette stagioni con la maglia biancoceleste ha conquistato lo Scudetto nella stagione 1999-2000, una Coppa delle Coppe, due Coppe Italia, una Supercoppa europea e due Supercoppe italiane".