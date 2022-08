Lazio, tanti auguri a Francesco Colonnese: l'ex difensore compie 51 anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Giornata importante per Francesco Colonnese. L'ex difensore della Lazio compie oggi 51 anni. Ha avuto una carriera piuttosto lunga in cui ha giocato in diverse squadre tra cui anche Roma e Napoli. Per ben quattro stagioni dal 2001 al 2024 ha vestito la maglia biancoceleste collezionando 29 presenze tra campionato e coppe vincendo la Coppa Italia 2004 (in quella stagione però non è mai sceso in campo). Piuttosto curioso il fatto che non sia mai andato a segno all'ombra del Colosseo. I tre gol realizzati nel corso delle sue esperienze calcistiche li ha messi a segno con l'Inter (due gol) e con il Siena. Appese le scarpette al chiodo si è dilettato nel ruolo di allenatore e di opinionista televisivo.