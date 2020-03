Lazio: tanti auguri Garlaschelli, eroe del primo Scudetto

LAZIO, AUGURI A GARLASCHELLI - Renzo Garlaschelli compie oggi 70 anni, tanti auguri! Il suo nome si è fuso per sempre con quello della Lazio del 1974, quella "banda" guidata dal mitico Maestrelli e portata al primo, incredibile scudetto della storia del club biancoceleste. Nato nel 1950 a Vidigulfo (in provincia di Pavia), la scalata di Renzo si compie nel 1972 quando viene acquistato dalla Lazio. Da lì parte la sua grande carriera con l'aquila sul petto, fatta di gol (51 in A in 228 presenze, 9 in Coppa Uefa e 4 in Coppa Italia) e di assist all'amico Chinaglia, a cui faceva da spalla sulla fascia destra. Il 12 maggio 1974 Garlaschelli si procura il rigore che "Long John" trasforma, consegnando alla Lazio e al suo popolo il primo tricolore della sua storia. Ancora oggi, il nome di "Garla" è fissato nella memoria di ogni sostenitore biancoceleste e ripetuto nella filastrocca più famosa di tutti i tempi: Pulici, Petrelli, Martini, Wilson, Oddi, Nanni, Garlaschelli, Re Cecconi, Chinaglia, Frustalupi, D'Amico.