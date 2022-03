Lazio, tanti auguri Veron: la Brujita spegne 47 candeline

TUTTOmercatoWEB.com

È un giorno speciale in casa Lazio. Oggi è il compleanno di Juan Sebastián Veron, uno dei centrocampisti più forti della storia del club biancoceleste. L'argentino, soprannominato la "Brujita", ha vestito la maglia con l'aquila sul petto dal 1999 al 2001 portando in alto il club capitolino in Italia e nel mondo. In tre anni Veron ha alzato al cielo uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Supercoppa Uefa. I tifosi laziali lo portano nel cuore specialmente per la sua classe fuori dal comune. In Serie A ha indossato anche le maglie di Parma e Inter. Oggi Veron, premiato due volte come miglior argentino dell'anno e altre due come miglior sudamericano, spegne 47 candeline sulla propria torta.