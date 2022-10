Lazio, Tare: "Società come Inter e Roma sono tecnicamente fallite"

Per accedere direttamente agli ottavi di finale di Europa League senza passare per gli scomodi sedicesimi contro le...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, LA RIPRESA: PROVEDEL A RIPOSO, SARRI PENSA AGLI UNDICI ANTI-UDINESE FORMELLO - Allenamento di ripresa, gruppo diviso per minutaggio: scarico per i titolari di ieri più Marusic, entrato all'intervallo per Zaccagni, lavoro atletico per gli altri rimasti a riposo o entrati a ripresa in corso. Domani scatteranno le prove tattiche...

WEBTV MIXED ZONE | LAZIO, PATRIC: "ROSSO A LAZZARI? L'ARBITRO NON HA RICONTROLLATO" Un pareggio che sa di vittoria per la Lazio. 45 minuti in inferiorità numerica non hanno spaventato i ragazzi di Sarri che hanno provato a fare bottino pieno fino alla fine. Boving e la direzione arbitrale di Stegemann non hanno permesso ai biancocelesti di...

VOCI DI MERCATO LAZIO, PEDRO NON È IN DISCUSSIONE: IL RINNOVO È VICINO RASSEGNA STAMPA - Esperienza e tecnica a servizio della Lazio. Nonostante le 35 primavere sulle spalle, Pedro continua a fare la differenza. Quest'anno nelle prime partite tra campionato ed Europa League ha raggiunto quota 3 gol, mentre lo scorso anno nello...