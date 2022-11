Lazio, Taremi e quel premio della UEFA: suo il gol più bello della stagione - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La notizia della mattinata è che la Lazio segue a distanza Mehdi Taremi. Non tanto per gennaio, l'attaccante iraniano, autore di due gol e un assist nelle prime due giornate del mondiale può rappresentare un'occasione per la sessione estiva di calciomercato. Il centravanti 30enne potrebbe rappresentare l'identikit ideale del vice Immobile. Il Porto lo valuta per il momento intorno ai 20 milioni, ma il contratto in scadenza nel 2024 potrebbe far calare sensibilmente il prezzo del cartellino. L'ex Rio Ave, profilo con esperienza internazionale, si fece conoscere dal mondo intero nella stagione 20/21.

Taremi ricevette dalla UEFA il premio per il gol più bello della stagione, quello contro il Chelsea nei quarti di finale della competizione. Una vera e propria meraviglia, purtroppo inutile nell'economia del doppio confronto. Dopo il 2-0 per i Blues nella gara di andata, gli uomini di Conceição provarono a ribaltare il risultato nel match di ritorno. La partita, disputata al Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia a causa delle restrizioni imposte dalle autorità governative legate ai viaggi dovute al Covid-19, terminò 1-0 per il Porto, proprio grazie alla rete stratosferica di Taremi. Una rovesciata balisticamente perfetta in faccia a James, Azpilicueta e Mendy, non proprio gli ultimi arrivati. Acrobazia incredibile e gesto atletico formidabile che a molti ha ricordato quello di Cristiano Ronaldo a Torino contro la Juventus. La UEFA lo omaggiò con questo premio posizionandolo davanti al gol di Insigne a Euro 2020 contro il Belgio.