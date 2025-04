Lazio, Tchaouna e quel messaggio via social: "Quando non ti arrendi iniziano..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

E' un periodo abbastanza cupo per Tchaouna. Il rigore fallito contro il Bodo/Glimt e la poca luce messa in campo fin qui hanno senz'altro abbassato l'umore dell'attaccante della Lazio. Nel frattempo rincorrono anche voci di mercato sul suo conto, Tchaouna sembra essere uno dei papabili in uscita, non ha entusiasmato in questa lunga stagione e così, nella sessione estiva potrebbe partire.

Come abbiamo riportato in precedenza, la Lazio vorrebbe ancora credere nel francese, ma se arriveranno offerte allettanti allora la sua cessione verrà presa in considerazione. Nel frattempo, per mezzo via social l'attaccante ha pubblicato un indizio social circa la sua volontà di esprimersi con Baroni in termini di impiego. In una stories Instagram Tchaouna ha condiviso una clip che riporta i Campionati Europei 2014 nella staffetta 4x400m: "Quanto ti rifiuti di non arrenderti, è lì che iniziano i miracoli". Ma non solo.

Nella discalia del video si legge anche che non è nei momenti facili che ci si trasforma, benì quando tutto ti dice di fermarti ma tu scegli comunque di crederci lo stesso. Il video poi consiglia di continuare a camminare, anche delicatamente, perché spesso è subito dopo la voglia di arrendersi che tutto inizia a cambiare. Il messaggio è chiaro e arriva dritto ai tifosi, sembra proprio che Tchaouna non voglia mollare la maglia biancoceleste ed è pronto a spendersi in campo pur di convincere Baroni e società a credere ancora in lui.

