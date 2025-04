Calciomercato Lazio | In estate caccia al bomber: torna di moda Ioannidis

RASSEGNA STAMPA - L'estate si avvicina, così come le suggestioni di mercato. La Lazio è in corsa per un posto in Champions League e, qualora dovesse arrivarci, il budget per migliorare la rosa sarebbe particolarmente cospicuo. Nella mente di Lotito e Fabiani c'è sicuramente l'intenzione di acquistare una punta da aggiungere a Castellanos, o magari che lo sostituisca in caso di offerte monstre.

DUROSINMI - Nelle scorse settimane il nome più vicino è stato quello di Rafio Durosinmi, attaccante classe 2003 del Viktoria Plzen affrontato agli ottavi di finale di Europa League. Una punta strutturata, alta 1.92 e con il cartellino del valore di circa 8-9 milioni di euro. Fabiani ha incontrato il suo manager alla vigilia del match con il Viktoria Plzen, ci sono stati altri contatti. Il nigeriano però non è il solo centravanti attenzionato dai biancocelesti.

IOANNIDIS - A Formello sembra esser tornato di moda il nome di Fotis Ioannidis, attaccante 25enne del Panathinaikos. Come riporta il Corriere dello Sport, dalla Grecia sono certi del fatto che la Lazio avrebbe effettuato un nuovo sondaggio per il centravanti greco. Il suo nome è già finito il orbita Lazio lo scorso anno per il dopo Immobile, poi è stato molto vicino ad approdare a Bologna, ma non se ne fece nulla. La richiesta del club di Atene era di 30 milioni, oggi è assai inferiore. Fabiani ci aveva provato prima di ciudere per Dia: il ds era rimasto ammaliato dalla sua stagione super, nella quale aveva realizzato 23 gol (10 in campionato) in 44 partite. Oggi ha numeri diversi e anche la valutazione è inferiore: ha segnato 11 gol (5 in campionato) in 40 partite, 9 reti in 4 gare di Conference League. Sembra che abbia subito il contraccolpo della mancata cessione e questa sessione potrebbe quella buona per vederlo in Italia. Fabiani ci pensa, oggi il cartellino è sceso a circa 18 milioni di euro. Se il club greco lo facesse partire a prezzi ragionevoli, la Lazio sarebbe una reale opportunità. Soprattutto in caso di ingresso in Champions League.

TCHAOUNA - Prima di inserire nuovi innesti, la Lazio dovrà pensare a delle uscite. Tchaouna sembra essere uno dei papabili, non ha entusiasmato in questa lunga stagione e nella sessione estiva potrebbe partire. A gennaio si era fatto avanti il PSV, sempre secondo lo stesso quotidiano sarebbe ancora interessato al suo acquisto. La società vorrebbe ancora credere nel francese, ma se arriveranno offerte allettanti allora la sua cessione verrà presa in considerazione. Lo stesso discorso vale per Noslin, anche se venderlo senza fare minusvalenza vorrebbe dire realizzare una vera e propria impresa.

