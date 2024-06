Lazio, tifoseria biancoceleste in agitazione: manifestazione in programma...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Giorni delicati in casa Lazio. Prima le dimissioni di Tudor, poi l'affondo per Baroni, il tutto accompagnato dal malcontento dei tifosi. La gente laziale non è soddisfatta dell'operato della società ed è pronta a farsi sentire. Come riportato dalla pagina Instagram "La Voce della Nord", la tifoseria biancoceleste si sarebbe data appuntamento venerdì 14 giugno alle 18.30 sotto la Curva Nord dello Stadio Flaminio, luogo simbolico per la storia della Lazio, per manifestare tutto il proprio disappunto e contestare la gestione societaria.