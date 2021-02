Lazio - Torino, Alciato (SkySport): "Si va verso la disputa regolare"

Filtra ottimismo per la gara tra Lazio e Torino. A dare la notizia è stato il giornalista di SkySport, Alessandro Alciato. Doppio messaggio su Twitter in merito alla sfida in programma martedì sera all'Olimpico: "Lazio-Torino: si va verso la disputa regolare". Poi qualche minuto dopo ha aggiunto: "Dalla Lega filtra questo. Domani comunque si esprimerà l’Asl". Bisognerà aspettare ancora quindi per mettere la parola fine su questa vicenda.