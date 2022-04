Lazio - Torino, applausi per Patric e fischi per Luiz Felipe. E Sarri...

Come cambiano le cose nel calcio. Lo sanno bene Patric e Luiz Felipe protagonisti in questa stagione della Lazio. Lo spagnolo ha scalato le gerarchie e con impegno, personalità e carisma si è preso una maglia da titolare. Non solo, l'ex Barcellona ha anche trasformato i fischi in applausi. Se nella gara casalinga con l'Udinese era uscito dal campo tra i fischi dopo l'espulsione, oggi nel momento in cui è dovuto uscire per un problema alla coscia sinistra l'intero Olimpico lo ha applaudito. Merito suo e anche di Sarri che lo ha saputo trasformare in un centrale affidabile e di temperamento. Parabola inversa per Luiz Felipe che ha perso la maglia da titolare e anche dal punto di vista ambientale non vive un momento sereno. Il calciatore italobrasiliano, infatti, è entrato in campo tra i fischi dello stadio. La sua decisione di non rinnovare il contratto sembra cosa fatta così come il suo passaggio al Betis Siviglia a parametro zero. Una scelta che non è piaciuta al popolo laziale. Per Luiz Felipe, poi, sono arrivati anche i rimproveri di Maurizio Sarri. Il tecnico si è terribilmente arrabbiato perché il calciatore ha ritardato di qualche secondo la preparazione al momento di entrare in campo e non si è di certo risparmiato.