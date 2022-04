Lazio – Torino, Basic: “Non siamo soddisfatti del risultato. Sarri? Lo ringrazio...”

TUTTOmercatoWEB.com

Si è concluso 1 a 1 il match all’Olimpico tra Lazio e Torino, ai microfoni di Lazio Style Radio per analizzare la gara è intervenuto Toma Basic: “Quando sono entrato ho cercato di trovare lo spazio giusto anche per poter segnare. Alla fine, è un punto importante ma non possiamo essere soddisfatti pienamente del risultato. Era importante vincere ma la cosa importante quando sono entrato io era di cercare lo spazio per fare male al Torino. Non è mai facile, quando entri in campo devi trovare gli spazi giusti e correre. Ci può stare all’interno di una partita di essere più stanchi come in questo match intenso”

SARRI – “Le parole le avevo ascoltate e sono contento, mi ha dato motivazione per il mio percorso all’interno della Lazio. Lo ringrazio. Non è stato un periodo facile perché sono stato due settimane a casa per il Covid e quando sono rientrato dovevo riprendere il ritmo. Adesso sono in forma"