Lazio - Torino, Biasin: "Non vanno al Var perché non sanno come funziona"

Lazio-Torino finisce 0-0 tra polemiche e tensione. Sull'ultimo pallone calciato in area granata Muriqi va a terra colpito, per Fabbri si gioca e il Var non interviene, o forse sì ma Fabbri non va a visionare. Nel primo tempo gol annullato a Immobile per una presunta spinta. Su Twitter Fabrizio Biasin, noto giornalista, scrive: "In alcune partite si va al monitor, in altre no, in altre boh. Ho capito perché non ci spiegano come funziona il var, perché non lo sanno neanche loro".