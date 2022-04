Lazio-Torino, i convocati di Juric: una novità in attacco

TUTTOmercatoWEB.com

Sono 23 gli uomini scelti da Ivan Juric per il match di questa sera contro la Lazio. L'allenatore del Torino ha scelto i suoi convocati per la gara dell'Olimpico. Rientro importante in attacco con Sanabria che sarà in panchina. Di seguito l'elenco pubblicato dalla società granata.

Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic.

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima.

Centrocampisti: Garbett, Linetty, Lukic, Pobega, Ricci.

Attaccanti: Belotti, Brekalo, Pellegri, Pjaca, Sanabria, Seck.