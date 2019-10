Lazio - Torino, le statistiche del match: equilibrio tra Inzaghi e Mazzarri

Turno infrasettimanale con vista sull'Europa tra Lazio e Torino. I biancocelesti non vogliono fermare la corsa dopo la pesante vittoria di Firenze, i granata invece hanno l'obiettivo di rientrare nella lotta europea e scacciare i fantasmi dalla panchina di Mazzarri. Di seguito l'approfondimento con le statistiche del match dell'Olimpico.

Lazio e Torino si affronteranno per la 131esima volta in Serie A.

I numeri sorridono ai granata con 41 vittorie, 35 sconfitte e 54 pareggi.

Negli ultimi due campionati la Lazio ha collezionato una vittoria, a Torino 1-0 nell'aprile 2018, un pareggio, 1-1 in casa nello scorso dicembre, e due sconfitte. Il primo dei due ko è la 'famosa' partita del dicembre 2017 condizionata dal disastroso Giacomelli (1-3), l'altro coincide con l'ultima giornata dello scorso campionato (sempre 1-3).

Prima di questi ultimi due anni le Aquile erano in serie positiva contro Belotti e compagni da sei match, tre successi e altrettanti pari.

Per quel che riguarda i match a Roma, la Lazio è in vantaggio per 22 a 12, mentre sono ben 31 le gare nulle.

Prima della sconfitta del dicembre 2017 la Lazio era imbattuta all’Olimpico contro il Torino dal 1993, quando Silenzi e Gregucci ribaltarono l’iniziale vantaggio firmato da Boksic.

L'ultima vittoria casalinga della Lazio contro il Torino è del marzo 2017: Lulic e compagni si sono imposti per 3-1 con i gol di Immobile, Keita e Felipe Anderson.

Quarto faccia a faccia tra Inzaghi e Mazzari.

Il bilancio dice una vittoria a testa e un pareggio.

Simone Inzaghi vanta 6 precedenti contro il Torino e il conto è in perfetto equilibrio: 2 successi, 2 pari e 2 sconfitte.

A livello Primavera, i piemontesi sono la bestia nera del tecnico biancoceleste perché in 3 sfide i granata hanno sempre battuto la sua Lazio.

Il Torino ha superato le aquile nella semifinale del campionato 2013-14, nella finale 2014-15 e nell’ultimo atto della Supercoppa Italiana di categoria del 2015-16.

Per quello che riguarda Mazzarri i suoi precedenti contro la Lazio sono leggermente in negativo: 7 successi, 8 pareggi e 9 ko.

Ritroverà il Torino da avversario Ciro Immobile. Il centravanti biancoceleste ha già punito la sua ex squadra 3 volte con la maglia della Lazio: andata e ritorno del campionato 2016-17 e l'ultimo precedente di maggio.

Il bomber di Torre Annunziata aveva già segnato alla società di Cairo ai tempi del Pescara.

Con la maglia del Torino Immobile ha disputato 47 gare, mettendo insieme 27 gol.

Nella partita del dicembre 2017 Immobile fu protagonista di uno degli errori più clamorosi dai tempi del Var: il suo cross venne colpito con il braccio largo da Iago Falque, ma Giacomelli fece proseguire per poi espellere Immobile per un seguente presunto fallo di reazione su Burdisso. Le immagini dimostrarono che non ci fu contatto tra i due.

Due gol per Milinkovic contro il Torino. Il primo nell'ultima vittoria biancoceleste contro i granata (aprile 2018), il secondo nell'ultimo confronto all'Olimpico (dicembre 2018).

Un gol per Luis Alberto e Lulic.

