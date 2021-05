Lazio - Torino, Radu: "Vogliamo onorare la maglia e finire con due vittorie"

Questa sera la Lazio giocherà l'ultima partita stagionale all'Olimpico. I biancocelesti scenderanno in campo contro il Torino per recuperare la 25^ giornata di Serie A. Ai microfoni di Lazio Style Channel Radu ha detto sul match: "Si deve giocare ogni partita, onoriamo la maglia sia in amichevole che in partite ufficiali. Dopo la brutta sconfitta del derby speriamo di vincere queste ultime due partite, anche se sinceramente non credo che basti ai tifosi. Siamo motivati perché vogliamo chiudere il campionato con due vittorie e superare la quota di 70 punti. Il Torino è una squadra che viene a giocarsi la salvezza e sarà una partita molto tosta. Speriamo di vincere".

Radu è poi intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Purtroppo non andiamo in Champions ma guardando al bicchiere mezzo pieno abbiamo di nuovo centrato la qualificazione in Europa, ne siamo comunque contenti. Dobbiamo finire al meglio possibile il campionato e vogliamo vincere le ultime due partite, veniamo da una sconfitta nel derby e speriamo quindi di andare in vacanza più tranquilli".