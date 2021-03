Lazio - Torino, Tuttosport: "Lotito prepara il dispetto a Cairo. Mail alle 23.55?"

"Lotito prepara un dispetto a Cairo sul caso Lazio-Torino. Mail alle 23:55?", titola così Tuttosport nell'edizione odierna, in merito alla sfida di campionato mai giocata. La Lazio potrà costituirsi davanti al Giudice contro il ricorso granata sino alla mezzanotte di oggi (cioè 2 giorni prima della sentenza stessa, come da normative). Lotito, stando a quanto si legge, sarebbe pronto a un dispetto contro Cairo, con il quale le tensioni negli ultimi mesi sono state non poche. Il club potrebbe infatti presentare le proprie memorie difensive al giudice via Pec alle 23.55, o comunque a un orario il più vicino possibile alla mezzanotte, non permettendo al Torino di aver tempo di studiare le carte. Un "dispetto" ma anche una mossa strategica quindi quella dei capitolini.