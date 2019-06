Lazio, Tosatti: “Mio padre scrisse dello Scudetto 1915 pur tifando Genoa"

Daniele Tosatti, figlio di Giorgio – storico giornalista sportivo – è intervenuto questa mattina ai microfoni di Elle Radio. Suo padre è l'autore dell'enciclopedia nella quale è presente l'ultima prova presentata in FIGC dal Comitato Promotore dello Scudetto 1915: “La Lazio avrebbe disputato anche la finalissima del 1915, ma a maggio di quell’anno i giovani di tutta Italia vennero chiamati alle armi e il titolo venne assegnato d’ufficio al Genoa”. Una testimonianza che Giorgio Tosatti raccolse e scrisse pur essendo un tifoso del Genoa. Ecco cosa ha detto il figlio Daniele: “Devo fare i complimenti all’avvocato Mignogna per il grandissimo lavoro svolto riguardo la rivendicazione dello Scudetto 1915, oltre che a Emiliano Foglia. È stato bravissimo a ripescare il brano dell’enciclopedia “Il Grande Calcio” scritta da mio padre, in cui parlò dell’ex aequo nel 1915. Mio padre scrisse questo passaggio nel 1988 in cui spiegò come, con le squadre al fronte, lo Scudetto fu assegnato in maniera discutibile al Genoa. Squadra della quale, tra l'altro, era tifoso. Aver recuperato quel documento è stato molto bello, non escludo che nell’enciclopedia dello sport che scrisse per la Treccani, alla quale anch’io ho partecipato, ci possano essere altri riferimenti a quel campionato”. Tosatti ha poi concluso: “Dopo il ricorso della Lazio ne sono seguiti altri, non so se ce la faremo nel 2019, ma credo che l’ex aequo sarà l’assegnazione più logica”.

