Lazio, traguardo importante per Lucas Leiva: sono 100 le presenze in Serie A

Lucas Leiva fa 100 presenze in Serie A con la maglia della Lazio. Un traguardo importante per il brasiliano raggiunto oggi al Tardini nella gara contro il Parma. L'ex Liverpool, alla quarta stagione in biancoceleste, ha esordito nel campionato italiano il 27 agosto del 2017 al Bentegodi contro il Chievo, match concluso con una vittoria della Lazio per 2-1. Con il gettone di oggi Leiva si aggiunge a Kolarov, Pogba e Roberto Pereyra tra i calciatori andati in tripla cifra sia in Serie A che in Premier League dal 2012/2013 a oggi. Un ottimo modo per festeggaire i suoi 34 anni e i 121 della società capitolina raggiunti entrambi il 9 gennaio.