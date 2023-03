Lazio, trappola quarto posto: a rischio la qualificazione in Champions?

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

La Lazio punta a piazzarsi tra le prime quattro squadre della Serie A con l'obiettivo di partecipare alla prossima Champions League. In queste ore, però, visto l'avanzamento delle italiane nelle competizioni europee, sta cominciando a emergere uno scenario preoccupante per la squadra di Sarri. Per quanto sia molto complicato, seppur non impossibile, con il realizzarsi di alcune dinamiche europee il quarto posto potrebbe non portare alla qualificazione in Champions League.

LO SCENARIO - Se, infatti, un'italiana dovesse alzare al cielo la 'coppa dalle grandi orecchie' e non piazzarsi in campionato nelle prime quattro posizioni (si fa riferimento in particolar modo a Milan e Inter) e una delle due impegnate in Europa League (Juventus e Roma) dovvessero trionfare nella competizione restando fuori dalla lotta Champions, allora a qualificarsi sarebbero le prime tre della Serie A, più la vincente della Champions League e la vincente dell'Europa League. Uno scenario, come detto, molto complicato, ma non impossibile.

Quarto posto = Europa League se...

Una tra Milan, Inter e Napoli VINCE la Champions League, ma NON si piazza tra le prime quattro di Serie A

&

Una tra Roma e Juventus VINCE l'Europa League, ma NON si piazza tra le prime quattro di Serie A.

(Se diventa realtà uno solo di questi scenari, il quarto posto resterà a disposizione per la qualificazione in Champions League)

Pubblicato il 17/03 alle 14.00