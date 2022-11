Lazio: tre anni fa la vittoria contro il Milan che mise fine al tabù San Siro

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Una vittoria a San Siro non si scorda mai soprattutto se arriva a 30 anni di distanza dall'ultima. Ed è stato esattamente così per la Lazio che il 3 novembre 2019 vinse in casa del Milan per 2-1 mettendo fine ad un digiuno senza precedenti nella storia capitolina. L'ultima affermazione infatti risaliva al 3 settembre 1898 quando una clamorosa autorete di Maldini regalò il successo ai biancocelesti. A riscrivere la storia ci hanno pensato i sigilli di Immobile (che siglò il suo 100esimo gol con l'aquila sul petto) nel primo tempo e Correa a dieci minuti dalla fine. Nel mezzo il pareggio milanista con uno sfortunato autogol di Bastos. Una serata indelebile che aprì le porte ad una stagione memorabile.