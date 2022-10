Lazio, tutte le vittorie a Bergamo contro l'Atalanta in Serie A

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il campo di Bergamo è storicamente ostico per la Lazio che nel corso della sua storia è riuscita ad espugnarlo solo in nove occasioni nella massima serie. La prima volta risale al 1951 con un secco 0-2 firmato da Lofgren e Gulesin. Successivamente bisogna andare al 1957 quando con un gol di Burini i biancocelesti riuscirono a passare in casa della Dea. Da allora un digiuno lungo quasi 40 anni con l'aquila che torna al successo solo nel 1996. Vittoria per 3-1 con autorete di Valentini e gol di Morfeo nel primo tempo e i sigilli di Signori e Massimiliano Esposito nella ripresa a regalare i tre punti agli ospiti. Nel 2002 nel giro di pochi mesi i capitolini di impongono per ben due volte con il punteggio di 1-0. A febbraio ci pensa Poborsky mentre ad ottobre un guizzo di Cesar consente alla banda Mancini di avere la meglio. Stesso leitmotiv dieci anni dopo. Nel 2011/2012 vittoria per 2-0 grazie a Kozak e Cana, mentre nel 2012/2013 Hernanes griffa la prima di Petkovic sulla panchina biancoceleste. Nel 2016/2017 Atalanta-Lazio segna nuovamente l'esordio in campionato, ma stavolta la partita è di gran lunga più scoppiettante. Finisce 4-3 per la compagine romana con i gol di Immobile, Hoedt e Lombardi nel primo tempo. Nella seconda frazione una doppietta di Kessié riapre la contesa, Cataldi sembra richiuderla, ma Petagna rende il finale più elettrizzante. L'ultima affermazione è di gran lunga più facile da ricordare: 3-1 con Marusic, Correa e Muriqi a segno per i biancocelesti e Pasalic per i padroni di casa.

Lazio, i precedenti a Bergamo non sorridono: il bilancio totale