Lazio, i precedenti a Bergamo non sorridono: il bilancio totale

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è attesa da una delle trasferte più insidiose dell'intero campionato, ovvero quella in casa dell'Atalanta (domenica 23 ottobre ore 18:00). Una gara che storicamente non sorride ai biancocelesti che spesso sono incappati in spiacevoli battute d'arresto. Qualche soddisfazione però è arrivata tra cui quella del 31 gennaio 2021 quando gli aquilotti espugnarono il fortino bergamasco con il punteggio di 3-1 grazie alle reti di Marusic, Correa e Muriqi. In totale sono 54 le sfide giocate nella città lombarda con un bilancio di 22 vittorie nerazzurre, 23 pareggi e appena 9 successi dei capitolini. I confronti totali in Serie A sono invece 108 con l'Atalanta avanti con 36 vittorie contro le 30 dei biancocelesti. La parità è il risultato più ricorrente, verificatosi in ben 42 occasioni.