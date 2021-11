Lazio - Udinese, dove vedere la partita in tv e streaming

Dopo la brutta sconfitta in casa del Napoli la Lazio è ancora una volta chiamata a riscattarsi e stavolta dovrà farlo all'Olimpico, contro l'Udinese. Il match è previsto per il turno infrasettimanale di giovedì 2 dicembre, con il calcio d'inizio fissato alle 20:45, e sarà trasmesso in streaming come sempre da DAZN - accessibile tramite smart Tv o sui dispositivi mobile dall'app dedicata - e anche da Sky Sport, via satellite al canale 251 e in streaming su SkyGo.