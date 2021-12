Lazio - Udinese, le probabili formazioni: chance Zaccagni, Patric per Luiz Felipe

Archiviato il ko contro il Napoli la Lazio di mister Sarri dovrà rialzare la testa in campionato. I biancocelesti vengono da due sconfitte consecutive e all'Olimpico giovedì 2 dicembre arriva l'Udiense di mister Gotti. Visto l'impegno infrasettimanale il tecnico biancoceleste dovrà decidere se compiere un mini turnover: possibile quindi turno di riposo per uno tra Felipe Anderson e Pedro. Ancora da definire invece la situazione legata a Marusic tornato a Roma dopo essersi negativizzato dal covid. In difesa non ci sarà Luiz Felipe per squalifica. Al suo posto gioca Patric con Lazzari da terzino destro. Sulla linea mediana il Comandante dovrebbe confermare il suo centrocampo titolare con Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Strakosha, Adamonis, Radu, Vavro, Akpa Akpro, Leiva, Escalante, Basic, Moro, Pedro, Muriqi. All.: Sarri.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto; Deulofeu. A disp.: Padelli, Santurro, Carnelos, Perez, De Maio, Zeegelaar, Jajalo, Soppy, Forestieri, Samardzic, Pussetto, Success. All. Gotti.

ARBITRO: Piccinini di Forlì

ASSISTENTI: Pagliardini e Rossi

IV UOMO: Rapuano

VAR: Maresca

AVAR: Di Iorio